Caso Suarez | pm | ‘da Ateneo esame-farsa per ottenere vantaggi patrimoniali’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – L'esame-farsa dello scorso settembre per il calciatore Luis Suarez avrebbe portato 'vantaggi patrimoniali" all'Università degli stranieri di Perugia. E' quanto scrivono i pm di Perugia nell'avviso di conclusione di indagine firmato dal Procuratore capo Raffaele Cantone. A rischiare il processo ci sono l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'avvocato della Juventus Maria Turco, accusati a vario titolo di falso ideologico, rivelazione di segreto d"ufficio e falso materiale.Per i pm, i vertici dell'Università per stranieri di Perugia hanno agito per procurare all'Ateneo 'il profitto derivante sia dal corrispettivo per l'iscrizione all'esame e per il corso on line di preparazione fornito al calciatore ...

