Cambiamenti climatici | giovani sempre più preoccupati

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ottosu 10 tra i 15 e i 35 anni di 23 Paesi europei sonoper il cambiamento climatico e oltre il 70% ritiene che i governi che non agiscono contro l’inquinamento e cambiamento climatico arrechino un danno all’economia. A tracciare il quadro è l’indagine realizzata da Ipsos per #ClimateOfChange, la campagna di comunicazione europea guidata da WeWorld, organizzazione italiana che difende da 50 anni i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del mondo inclusa l’Italia, che mira a coinvolgere iper creare un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita ma anche a sostenere la giustizia climatica globale. La campagna vede coinvolti 13 Paesi europei e 26 realtà, tra cui le italiane Università degli studi di Bologna e Comune di Bologna, e nei prossimi 2 anni metterà in campo tante iniziative tese ...

LE ULTIME NOTIZIE Ambiente, giovani sempre più preoccupati 21 Aprile 2021 Otto giovani su 10 tra i 15 e i 35 anni di 23 Paesi europei sono preoccupati per il cambiamento... Read ...Con l'approvazione definitiva della Giunta regionale del Lazio nasce il Biodistretto della Maremma Etrusca e Monti della Tolfa. Il percorso iniziato 18 mesi fa da alcuni produttori agricoli delle terr ...La scritta 'Stop Global Warming' sarà proiettata domani dalle 20.30 su Palazzo Vecchio per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici. In occasione della Giornata ...