Calcio, Andrea Agnelli annuncia: “Convinto del progetto Super League, ma con sole 6 squadre non si può attuare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Rimango Convinto della bontà del progetto della Super League, ma non si può portare avanti un torneo con sole sei squadre”. Parole, quelle di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che assomigliano molto alla parola “fine” per quanto riguarda le speranze di entrata in vigore della ormai discussissima Superlega di Calcio. Dopo l’abbandono nel corso della notte delle sei squadre inglesi, appariva ormai scontato come la nuova Lega europea che era nata in contrapposizione alla UEFA avesse le ore contate. Al momento, infatti, rimanevano all’interno di questo nuovo progetto Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e le tre italiane, ovvero, Inter, Juventus e Milan. Le parole di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Rimangodella bontà deldella, ma non si può portare avanti un torneo consei”. Parole, quelle di, presidente della Juventus, che assomigliano molto alla parola “fine” per quanto riguarda le speranze di entrata in vigore della ormai discussissimalega di. Dopo l’abbandono nel corso della notte delle seiinglesi, appariva ormai scontato come la nuova Lega europea che era nata in contrapposizione alla UEFA avesse le ore contate. Al momento, infatti, rimanevano all’interno di questo nuovoReal Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e le tre italiane, ovvero, Inter, Juventus e Milan. Le parole di ...

