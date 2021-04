Biennale Venezia: cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Gregori (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – La Biennale di Venezia ricorda con commozione la figura di Maria Grazia Gregori, che era stata testimone costante e appassionata di tante edizioni della Biennale Teatro. A partire dagli anni fervidi di innovazioni di Luca Ronconi, poi quelli di Franco Quadri, con cui Maria Grazia Gregori ha condiviso un percorso umano e intellettuale, via via fino a tutti i festival che dal 1999 si sono succeduti annualmente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Ladiricorda con commozione la figura di, che era stata testimone costante e appassionata di tante edizioni dellaTeatro. A partire dagli anni fervidi di innovazioni di Luca Ronconi, poi quelli di Franco Quadri, con cuiha condiviso un percorso umano e intellettuale, via via fino a tutti i festival che dal 1999 si sono succeduti annualmente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

