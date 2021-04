Bidello abusa di una 17enne in un istituto tecnico di Roma. Il drammatico racconto della ragazza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un caso di abusi a scuola. A Roma un Bidello di un istituto tecnico di San Paolo è finito agli arresti domiciliari: secondo l’accusa avrebbe abusato di una studentessa 17enne. Come riporta il Messaggero, quando i poliziotti del commissariato Colombo gli hanno notificato la misura, l’uomo ha tentato di minimizzare: «Ma è successo tanto tempo fa…». Bidello abusa di 17enne La preside si è detta «sconvolta». La ragazza ha raccontato quanto accaduto agli investigatori in audizione protetta. Sono stati due gli episodi finiti sott’osservazione. Il primo, ricostruisce il Messaggero, è avvenuto durante il terzo anno di scuola (2018-2019). A quell’epoca la ragazza subì pesanti avances da parte del custode ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un caso di abusi a scuola. Aundi undi San Paolo è finito agli arresti domiciliari: secondo l’accusa avrebbeto di una studentessa. Come riporta il Messaggero, quando i poliziotti del commissariato Colombo gli hanno notificato la misura, l’uomo ha tentato di minimizzare: «Ma è successo tanto tempo fa…».diLa preside si è detta «sconvolta». Laha raccontato quanto accaduto agli investigatori in audizione protetta. Sono stati due gli episodi finiti sott’osservazione. Il primo, ricostruisce il Messaggero, è avvenuto durante il terzo anno di scuola (2018-2019). A quell’epoca lasubì pesanti avances da parte del custode ...

