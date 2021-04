Atp Barcellona 2021: Nadal batte in rimonta Ivashka e accede agli ottavi di finale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rafa Nadal batte il bielorusso Ilya Ivashka e approda agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2021. Lo spagnolo vince per 3-6 6-2 6-4, e ora se la dovrà vedere con il vincente tra Nishikori e Garin. Una partita più equilibrata del previsto quella tra lo spagnolo e il numero 111 del ranking, con Ivashka che si era addirittura portato in vantaggio. LA PARTITA – Ivashka ha trovato subito un break importante nel primo game del primo set (0-1), riuscendo a mantenerlo nei due game successivi, molto combattuti. Il bielorusso riesce a chiudere i conti al nono game, guadagnando il secondo break e chiudendo il set sul 3-6. Nel secondo set, Nadal cambia marcia, favorito dal break trovato nel primo game. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rafail bielorusso Ilyae approdadidell’Atp 500 di. Lo spagnolo vince per 3-6 6-2 6-4, e ora se la dovrà vedere con il vincente tra Nishikori e Garin. Una partita più equilibrata del previsto quella tra lo spagnolo e il numero 111 del ranking, conche si era addirittura portato in vantaggio. LA PARTITA –ha trovato subito un break importante nel primo game del primo set (0-1), riuscendo a mantenerlo nei due game successivi, molto combattuti. Il bielorusso riesce a chiudere i conti al nono game, guadagnando il secondo break e chiudendo il set sul 3-6. Nel secondo set,cambia marcia, favorito dal break trovato nel primo game. ...

