Al via oggi a Basilea gli europei di ginnastica artistica

ROMA – Da oggi a domenica 25 aprile, nella 'St. Jakobshalle' di Basilea (Svizzera), andrà in scena il nono campionato europeo individuale di ginnastica artistica maschile e femminile. I ginnasti che rappresenteranno l'Italia saranno: Vanessa Ferrari (Esercito Italiano), che torna dopo sei anni a gareggiare nella competizione continentale, Alice D'amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Carlo Macchini (tutti componenti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Edoardo De Rosa (Ares Cinisello), Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) e Stefano Patron (Spes Mestre).

