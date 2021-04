"Adesso Letta ha una gatta da pelare..." (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video di Beppe Grillo irrompe nel Pd come un boomerang. È forte l'imbarazzo che proviene dal Largo del Nazareno e che mette in pericolo l'alleanza col M5S Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il video di Beppe Grillo irrompe nel Pd come un boomerang. È forte l'imbarazzo che proviene dal Largo del Nazareno e che mette in pericolo l'alleanza col M5S

Arman25037054 : @aniello7779 @Mirandola59 @Mov5Stelle Credo sia una tattica,lo presenterà al parlamento qualche giorno prima della… - CorboEsposito : @nonexpedit E' una manovra anti Conte in realtà. Il duo Letta+Letta secondo me l'ha pensata bene. Lo scopo è non la… - CarloEmaMorando : Da una parte la politica al fianco dei lavoratori, di chi ha bisogno di risposte politiche ai problemi. Dall'altra… - nichil_enzo : @chiadegli ...se l'ha già letta perché fa delle inutili domande? La verità non è mai una sola. Quando sarà il premi… - mennea_donato : La vera vergogna Caro Enrico Letta è #Speranza che un anno esatto dalla Pandemia non ha saputo gestire nulla della… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Letta ha una L'azzeramento dei partiti e i sonnambuli in Parlamento ...nostalgici (l'epica dell'Ulivo) e puntando su una ... Letta aspetta Conte come Estragone e Vladimiro ... Salvini comincia a scendere nei sondaggi perché ha ...coltivando le istanze di mera protesta e adesso ...

Salvini rischia come Berlusconi ... tanto che adesso sia lei sia Salvini affidano il ...è il mezzo passo indietro di Enrico Letta, ... in ritardo, che Salvini potrebbe svolgere una sgradita ... Berlusconi ha patito una condanna definitiva su ...

