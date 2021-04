Violano i divieti sugli spostamenti anti Covid e dalle verifiche spunta anche la cocaina

(Di martedì 20 aprile 2021) CIVITANOVA - Sono stati sorpresi nel centro di Civitanova a bordo di un'auto, ma provenivano da un comune diverso e non hanno saputo dare una motivazione plausibile della loro presenza. Non solo, a un ...

CIVITANOVA - Sono stati sorpresi nel centro di Civitanova a bordo di un'auto, ma provenivano da un comune diverso e non hanno saputo dare una motivazione plausibile della loro presenza. Non solo, a un controllo più approfondito è emerso che uno dei due aveva con sé della droga. I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato molti controlli per il rispetto delle norme anti Covid. Complessivamente sono 13 le multe elevate per la violazione delle prescrizioni.