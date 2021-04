Valeria Fedeli | «Da Grillo attacco alla vittima Bene il chiarimento di Conte»

(Di martedì 20 aprile 2021) «Beppepoteva, anzi doveva stare in silenzio sulla vicenda del figlio. E invece ha usato il suo potere mediatico e politico per tentare di assolverlo davanti all’opinione pubblica, sostituendosi ai giudici, fatto gravissimo. E, ancora più grave, in quel video ha tentato di gettare discredito sulla»., senatrice Pd, ex ministro dell’Istruzione, si dice «allibita». «Ci sono parole e concetti che non si dovrebbero più sentire. Meno che mai da una persona che ha un ruolo pubblico … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Fedeli

Tecnica della Scuola

L'ex premier dica in modo trasparente da che parte sta: con chi denuncia uno stupro o con chi attacca le vittime? ", si chiedevanel pomeriggio. Ma la nota del premier non risponde a ...'Conte dica da che parte sta', aveva dichiarato la dem. Mentre il vicesegretario Beppe Provenzano si è augurato che 'la transizione del M5s alla guida Conte avvenga in fretta'. E dopo ...Sono servite più di 24 ore a Giuseppe Conte per rompere il silenzio sul caso Grillo, dopo che il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un video in cui ha difeso a spada tratta suo figlio, accusa ...Ci ha messo più di 24 ore per rompere il silenzio, alla fine Giuseppe Conte è intervenuto nel caso Grillo ma le sue parole non sono piaciute ...