Tg Lazio | edizione del 20 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Nove esponenti di spicco del mondo ultras laziale, bresciano, napoletano ed emiliano sono stati raggiunti da altrettante misure cautelari, eseguite dalla Digos di Roma, per le violenze contro giornalisti e poliziotti messe in atto lo scorso 6 giugno al Circo Massimo, durante una manifestazione contro le misure restrittive antiCovid varate dal Governo. Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto 8 obblighi di firma e un obbligo di dimora, al termine di una complessa attività di analisi dei filmati girati nel corso dei tafferugli, attraverso i quali la Polizia ha potuto identificare alcuni dei protagonisti delle violenze. ROMA, SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO A SAN BASILIO: 16 ARRESTI

