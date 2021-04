**Superlega: lo scrittore de Giovanni, ‘non è la lega dei ricchi ma dei poveri, è l’anticalcio’** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – La Superlega non rappresenta il calcio dei ricchi ma, al contrario, quello dei poveri, cioè delle grandi squadre indebitate. La pensa così lo scrittore Maurizio De Giovanni, tifoso del Napoli, che all’Adnkronos spiega: “Questo non è il calcio dei ricchi ma dei poveri perché le società che vorrebbero dare vita alla Superlega sono indebitate fino al collo. Il loro tentativo serve proprio per uscire da questo indebitamento folle che si è creato per i loro contratti assurdi. Il Tottenham, che fa parte della Superlega, ha licenziato ieri l’allenatore Mourinho il quale ha una clausola contrattuale di 40 milioni di euro in caso di esonero prima della scadenza del contratto. Il Tottenham dovrà quindi pagare questa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – La Supernon rappresenta il calcio deima, al contrario, quello dei, cioè delle grandi squadre indebitate. La pensa così loMaurizio De, tifoso del Napoli, che all’Adnkronos spiega: “Questo non è il calcio deima deiperché le società che vorrebbero dare vita alla Supersono indebitate fino al collo. Il loro tentativo serve proprio per uscire da questo indebitamento folle che si è creato per i loro contratti assurdi. Il Tottenham, che fa parte della Super, ha licenziato ieri l’allenatore Mourinho il quale ha una clausola contrattuale di 40 milioni di euro in caso di esonero prima della scadenza del contratto. Il Tottenham dovrà quindi pagare questa ...

