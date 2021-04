Superlega, i tifosi del Milan furiosi: 'Ipocriti, è una porcheria' (Di martedì 20 aprile 2021) "La Super League è solo l' ennesima porcheria , ma chi ha portato il calcio a questo punto di quasi non ritorno non è da meno, quindi evitate squallidi teatrini di retorica e moralità". Così gli ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) "La Super League è solo l' ennesima, ma chi ha portato il calcio a questo punto di quasi non ritorno non è da meno, quindi evitate squallidi teatrini di retorica e moralità". Così gli ...

Advertising

MatteoPedrosi : Nel frattempo, i tifosi del #Liverpool ????: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop, rimuoveremo le nostre bandiere… - Corriere : Superlega, perché il Bayern dice no: conti sani, forza dei soci, rispetto per i tifosi - GoalItalia : 'La gente muore, non ci sono soldi, dov'è l'etica?' 'Pronto a protestare insieme ai tifosi' ?? Gosens spara a zero… - MoyraFCIM : Comunque i tifosi di #Inter e #Juve si sono schierati contro la #SuperLega, quelli del #Milan a favore. Io fossi mi… - laidlaw1981 : RT @chedisagio: 'Il calcio è dei tifosi' dicono mentre organizzano la finale di supercoppa italiana in Arabia Saudita. La Superlega è una… -