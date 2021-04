Superlega, Hugo Maradona: “Diego difendeva i più deboli, non sarebbe d’accordo” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli sarà fuori dalla Superlega, almeno per il momento, potrebbe comunque rientrare tra i club non fondatori. Il fratello del compianto Diego Armando Maradona però ha svelato l’idea proprio del Pibe de Oro a tal proposito. Queste le parole di Hugo Maradona a Radio Goal: “Diego non sarebbe d’accordo con la Superlega. Lui difendeva i più deboli, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene. Napoli in Superlega? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il Napoli sia coinvolto nel progetto. sarebbe una mancanza di rispetto verso le altre società”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli sarà fuori dalla, almeno per il momento, potrebbe comunque rientrare tra i club non fondatori. Il fratello del compiantoArmandoperò ha svelato l’idea proprio del Pibe de Oro a tal proposito. Queste le parole dia Radio Goal: “noncon la. Luii più, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene. Napoli in? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il Napoli sia coinvolto nel progetto.una mancanza di rispetto verso le altre società”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Superlega, Hugo Maradona: 'Diego difendeva i più deboli, non sarebbe d'accordo' ** - MundoNapoli : Hugo Maradona: “Diego non sarebbe d’accordo con la SuperLega” - tuttonapoli : Hugo Maradona: “Diego difendeva i deboli, non sarebbe d’accordo con la Superlega” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Hugo: 'Superlega? Diego sarebbe contrario, ha sempre difeso i più deboli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MARADONA - Hugo: 'Superlega? Diego sarebbe contrario, ha sempre difeso i più deboli' -