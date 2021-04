Superlega flop: Chelsea, City, Barça e Atletico vogliono già lasciare (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega europea inizia a sfaldarsi, sulla via dell'addio al progetto già Chelsea, Manchester City, Barcellona e Atletico Madrid . Le due inglesi starebbero già preparando la documentazione per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Laeuropea inizia a sfaldarsi, sulla via dell'addio al progetto già, Manchester, Barcellona eMadrid . Le due inglesi starebbero già preparando la documentazione per ...

