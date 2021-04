Storie di imprese a Napoli | Paggio Toys compie 40 anni

(Di martedì 20 aprile 2021) La storica azienda partenopea festeggia il compleanno innovando il fenomeno delle scatole da regalo.lo storico marchio partenopeo che produce giochi e giocattoli per bambini40. Indimenticabile il jingle: “È un prodotto Linea” con i suoi giocattoli: Pupetta, Maggiolì,lotto, Percival il genio Robot, Play in Family e tanti altri che

Advertising

antonellaa262 : La storica azienda partenopea festeggia il compleanno innovando il fenomeno delle scatole da regalo. #giocattoli… - lavocemanduria : Rana: donati in Puglia 18 tonnellate di piatti freschi alle persone bisognose - DivinaCommediaQ : RT @lavocemanduria: Le donne e la Divina Commedia, concorso letterario - lavocemanduria : Le donne e la Divina Commedia, concorso letterario - GianlucaGuida5 : @SpudFNVPN Non credi che le imprese delle piccole dipendano anche dalla presenza delle big? Tutto bello la super le… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie imprese

2a News

'Ma visto che leesistono solo se le sai raccontare', è Content manager director del Gruppo Siglacom per la strategie digitali al servizio dello storytelling e dell'identità delle...Questi numeri però non raccontano ledi tutte le donne e gli uomini che operano nel settore ... A soffrire di più sono ledei settori performing arts e arti visive, quelle operanti nella ...Paggio Toys lo storico marchio partenopeo che produce giochi e giocattoli per bambini compie 40 anni. Indimenticabile il jingle: “È un prodotto Linea Paggio” con i suoi gioca ...ERCOLANO – In che modo il Parco Archeologico di Ercolano, appartenente al sito UNESCO con Pompei e Oplontis, può concretamente contribuire al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo sos ...