Speranza: "Dossier ritirato? Scelta dell'Oms". Ma il suo ministero sapeva tutto (Di martedì 20 aprile 2021) Il ministro Roberto Speranza è impegnato da settimane in una difficile sfida. Aiutare gli italiani e consentire loro un pronto ritorno alla normalità? Macché, quello non è nemmeno nei suoi pensieri, convinto che l'unico modo per nascondere l'imbarazzante gestione dell'emergenza economica da parte del governo sia continuare a chiudere tutti in casa. Piuttosto, al titolare della Salute tocca il gravoso compito di allontanare da sé ogni possibile accusa legata al piano pandemico italiano arretrato, mai aggiornato, e "contraffatto" su ordine del numero due dell'Oms, il potentissimo Ranieri Guerra. Una vicenda che vede Speranza recitare la parte di chi niente sa e niente vuole sapere. Anche se a credergli sono ormai in pochi. Nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata Mezz'ora in Più, Speranza ha affrontato per la ...

