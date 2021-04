Solo i riflessi pronti del padre salvano il bambino dall'auto fuori controllo (Di martedì 20 aprile 2021) E' accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l'uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I due avevano appena fatto la spesa in un supermercato, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) E' accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l'uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I due avevano appena fatto la spesa in un supermercato, il ...

Advertising

Talporatto : Sono solo luccichii riflessi, nelle gallerie degli specchi - Lazyauditor1 : @andrelapegna Aggiungerei che A. Agnelli non è solo presidente Juve. Mi meraviglio che non tengano conto di come qu… - lrrilevante : @_IL_DIGA_ Ma figurati solo che non capire l’importanza dei riflessi (sociali, sì, del calcio fin dal basso, econom… - AngeloLacaria : @ChristianConte_ @Paojack81 @nonleggerlo @FCBayern Si parlava di altro...non faccia il finto tonto...il taglio lo f… - andreafldn : @acefldn puoi darmela tu? io da solo non riesco, i miei riflessi rallentano il mio braccio purtroppo -

Ultime Notizie dalla rete : Solo riflessi Solo i riflessi pronti del padre salvano il bambino dall'auto fuori controllo E' accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l'uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I due avevano appena fatto la spesa in un supermercato, il ...

"Baia - I restauri del Parco Archeologico Sommerso". RAI 5 il 23 aprile alle 21.15 ... ci permettono di sviscerare infiniti aspetti del mondo antico, ma anche i riflessi che di esso si ... anche in considerazione del fatto che solo una piccola parte dell'area archeologica è stata ...

Solo i riflessi pronti del padre salvano il bambino dall’auto fuori controllo Tiscali Notizie Solo i riflessi pronti del padre salvano il bambino dall’auto fuori controllo E’ accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l’uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I ...

Non il profitto, ma l’amore La felicità sta nelle piccole cose La storia che abbiamo visto fa molto riflettere: è possibile pensare solo ai soldi e lasciare la famiglia e gli affetti alle spalle? Non posso neanche pensare che un uomo non darebbe neanche uno spicc ...

E' accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l'uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I due avevano appena fatto la spesa in un supermercato, il ...... ci permettono di sviscerare infiniti aspetti del mondo antico, ma anche iche di esso si ... anche in considerazione del fatto cheuna piccola parte dell'area archeologica è stata ...E’ accaduto in Russia, dove il filmato di una telecamera a circuito chiuso ha ripreso il momento in cui l’uomo salva il suo bimbo di 4 anni. I ...La storia che abbiamo visto fa molto riflettere: è possibile pensare solo ai soldi e lasciare la famiglia e gli affetti alle spalle? Non posso neanche pensare che un uomo non darebbe neanche uno spicc ...