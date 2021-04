Serie A, diritti tv: assemblea di Lega venerdì 23 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) venerdì 23 aprile alle ore 14:30 è stata convocata un’assemblea della Lega di Serie A in videoconferenza. Tra i tanti temi all’ordine del giorno, anche quello dei diritti televisivi. Nel dettaglio si parlerà dell’invito a presentare offerte per i diritti audiovisivi per il territorio italiano dell’ex “pacchetto 2” per il triennio 2021/2024. Un tema che ovviamente potrebbe essere stravolto alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore con le tensioni relative alla nascita della SuperLega. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021)23alle ore 14:30 è stata convocata un’delladiA in videoconferenza. Tra i tanti temi all’ordine del giorno, anche quello deitelevisivi. Nel dettaglio si parlerà dell’invito a presentare offerte per iaudiovisivi per il territorio italiano dell’ex “pacchetto 2” per il triennio 2021/2024. Un tema che ovviamente potrebbe essere stravolto alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore con le tensioni relative alla nascita della Super. SportFace.

