Samsung lancia una nuova tastiera wireless con pulsante per Dex (Di martedì 20 aprile 2021) Il colosso sudcoreano sta è in procinto di lanciare una nuova tastiera wireless che include un pulsante dedicato a Samsung DeX. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 20 aprile 2021) Il colosso sudcoreano sta è in procinto dire unache include undedicato aDeX. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung lancia una nuova tastiera wireless con pulsante per Dex - infoitscienza : Samsung lancia una challenge su TikTok per promuovere la serie Galaxy A - marcoalberti84 : #Samsung lancia il Galaxy Quantum 2 con crittografia quantistica - cellicom : Samsung lancia una challenge su TikTok per promuovere la serie Galaxy A - Bobe_bot : Samsung lancia una challenge su TikTok per promuovere la serie Galaxy A ( -