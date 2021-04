Salvini in pressing sul Cdm, "coprifuoco alle 23" (Di martedì 20 aprile 2021) La Lega presenterà la proposta di rinviare il coprifuoco alle 23, già dal 26 aprile,al prossimo Consiglio dei ministri? “Sicuramente, lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci a prescindere dai colori politici”. Così ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di ’24 Mattino’ su Radio 24. e ha aggiunto: “Non è una richiesta di Salvini e della Lega, ma è fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso. Lo stesso ministro Speranza, da questo punto di vista, qualche ascolto ha iniziato a darlo”. Il Governo finora conferma la road map annunciata dal premier Mario Draghi stoppando da un lato le pressioni che arrivano dal centrodestra per posticipare il coprifuoco - “basta con il coprifuoco” è la posizione che sul Corriere della Sera rilancia Giorgia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) La Lega presenterà la proposta di rinviare il23, già dal 26 aprile,al prossimo Consiglio dei ministri? “Sicuramente, lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci a prescindere dai colori politici”. Così ha risposto il leader della Lega, Matteoospite di ’24 Mattino’ su Radio 24. e ha aggiunto: “Non è una richiesta die della Lega, ma è fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso. Lo stesso ministro Speranza, da questo punto di vista, qualche ascolto ha iniziato a darlo”. Il Governo finora conferma la road map annunciata dal premier Mario Draghi stoppando da un lato le pressioni che arrivano dal centrodestra per posticipare il- “basta con il” è la posizione che sul Corriere della Sera rilancia Giorgia ...

