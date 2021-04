Riapertura scuole | Giannelli ANP | “impossibile rispettare distanza sicurezza Decidano i dirigenti la percentuale di studenti in presenza”

(Di martedì 20 aprile 2021) Antonelloinsiste nel mostrate i problemi legati al ritorno in classe, specialmente per lesuperiori. Ecco perché allora, visto che molte aule non garantiscono il distanziamento, bisogna delegare ai Ds la scelta delladi rientro per ogni singola scuola. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Mantovani (Humanitas): “Ancora troppi contagi e pochi vaccini, riapertura preoccupa. Sì a prendere rischi, m… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - lorepregliasco : Draghi annuncia ritorno della zona gialla dal 26 aprile, apertura di ristoranti all'aperto a pranzo e cena, riapert… - liberenotizie : Riapertura scuole, presidi: 'Ogni scuola decida quanti rientrano'. Adnkronos - ultimora - YouTvrs : Riapertura scuole, #Confartigianato: 'Sì al coinvolgimento dei privati nel trasporto pubblico locale' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

Ci sono in campo una serie di soluzioni, una delle quali sarebbe quella di dilazionare l'ingresso degli studenti nelle. Bisogna trovare soluzione intermedie per consentiree norme ...Ma allo stesso tempo non si vuole che leriaprano del tutto. Questo perché c'è il nodo del trasporto pubblico da sciogliere. 'Per quanto riguarda ladel trasporto pubblico, i tavoli ...Parte il conto alla rovescia che porterà verso il Consiglio dei ministri - che si dovrebbe tenere tra domani e giovedì - per varare il decreto legge Riaperture. Sono ancora molti, tuttavia, i nodi da ...Riapertura scuole dal 26 aprile, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha confermato la linea del governo: nelle zone gialle e arancioni, riapertura al 100 per cento. (Scuolainforma) Fontana: ...