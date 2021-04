PlayStation, Xbox o Nintendo? Tencent è la società di videogiochi con le entrate più alte nel 2020 (Di martedì 20 aprile 2021) Il noto analista Daniel Ahmad ha svelato quali sono state le società di videogiochi che hanno registrato le entrate più alte nel corso dello scorso anno. L'analista ha pubblicato un tweet con la top 5 delle compagnie e, stando a quanto emerso, il gigante Tencent è risultata la compagnia con le maggiori entrate, pari a 29,30 miliardi di dollari. Seguono Sony, con 22,67 miliardi di dollari, Nintendo con $15,79 miliardi, Microsoft con $13,83 miliardi e NetEase con $8,37 miliardi di entrate. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Il noto analista Daniel Ahmad ha svelato quali sono state lediche hanno registrato lepiùnel corso dello scorso anno. L'analista ha pubblicato un tweet con la top 5 delle compagnie e, stando a quanto emerso, il giganteè risultata la compagnia con le maggiori, pari a 29,30 miliardi di dollari. Seguono Sony, con 22,67 miliardi di dollari,con $15,79 miliardi, Microsoft con $13,83 miliardi e NetEase con $8,37 miliardi di. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Xbox Migliori videogiochi anime | Aprile 2021 ... Three Houses Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Catherine: Full Body Dragon Quest XI S Astral Chain Dragon Ball FighterZ Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Dragon ...

Nacon mostra un nuovo trailer di RiMS Racing! Vi ricordiamo che RiMS Racing sarà disponibile dal prossimo 19 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S e Nintendo Switch. Avete visto il nuovo trailer dedicato a RiMS ...

Videogiochi: in Italia si gioca più su Xbox che su PlayStation Tom's Hardware Italia Psychonauts 2, Double Fine riassicura (di nuovo) i fan: il gioco uscirà nel 2021 Double Fine continua a ribadire che Psychonauts 2 uscirà quest'anno. In un tweet pubblicato nelle scorse ore, Double Fine ha fornito un altro aggiornamento, dopo quello di qualche giorno fa, sull’usci ...

Microsoft rilancia su videogiochi. Xbox anche in pc e iPhone In un settore dei videogiochi sempre più combattuto Microsoft rilancia. La piattaforma di servizi cloud di Xbox al debutto anche su computer e iPhone.

