Pirlo “Superlega futuro | penso a Champions e Coppa”

(Di martedì 20 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Noi siamo proiettati al presente che è la gara di domani con il Parma, fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta. Sappiamo che affrontiamo una squadra che non sta attraversando un buon periodo ma sta facendo bene e noi dovremo approcciare bene la partita”. Andreaha ripetuto queste parole per gran parte della conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro il Parma. Un incontro nel quale ha cercato di dribblare con classe le domande più o meno scomode sulla: “Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione inLeague – ha risposto -. Quello è un progetto, stamattina è venuto anche il presidente a parlarci della novità, ma noi siamo sereni e sappiamo che il presidente ci sta lavorando”. Qualcosa però ...

Advertising

repubblica : ?? Calcio, Guardiola contro la Superlega: 'Non e' piu' sport'. Chelsea e City forse ci ripensano. Pirlo: 'Il calcio… - DiMarzio : #Juventus, #Pirlo parla di #SuperLega e delle ultime di formazione - tuttosport : #Juve, #Pirlo: '#Superlega? Il calcio evolve, ma io penso alla Champions' - PalloneBucato : Era l'unica cosa che potevi dire, grandissimo burattino. Solo il tuo entusiasmo è pari alla tuo essere lecchino! Sp… - Libero_official : #Guardiola boccia la #Superlega e va contro il suo stesso club: il #ManchesterCity e le inglesi starebbero già ripe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Superlega

TORINO - Come prevedibile la Super League irrompe alla Continassa alla vigilia del Parma ,prova a mantenere attenzione e concentrazione sul presenta ma non è semplice. 'Siamo proiettati al presente che è la partita col Parma. È fondamentale dopo la sconfitta con l'Atalanta, ...Andrea, alla vigilia della sfida con i ducali, ha presentato il match in conferenza stampa. 'La squadra sta bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica. Ho in testa già alcune rotazioni, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.TORINO - Come prevedibile la Super League irrompe alla Continassa alla vigilia del Parma, Pirlo prova a mantenere attenzione e concentrazione sul presenta ma non è semplice.