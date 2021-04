Per capire come potrà essere la Superlega, guardiamo l’Eurolega di basket (Di martedì 20 aprile 2021) Il basket ci è arrivato da più di vent’anni. Un po’ come era già capitato con la moviola in campo che tra i canestri assegnò il suo primo scudetto italiano con l’instant replay già nel 2005. Sempre più avanti questi giganti. Il calcio insegue da anni il modello dell’Eurolega che è molto diverso da quello Nba. Tanto che Andrea Agnelli è stato segnalato diverse volte a Barcellona nel quartier generale dell’Eurolega. Vuole costruirsi un campionato europeo in cui le squadre migliori (che spesso sono anche le più ricche) siano sicure di partecipare. Vuole cancellare la meritocrazia, la qualificazione sul campo che è poi quella cosa che ha sui campionati europei lo stesso effetto delle bollicine nello spumante. Provate voi a berlo sgasato. Pur partendo da un concetto che pare inaccettabile e rischierebbe di troncare sul ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Ilci è arrivato da più di vent’anni. Un po’era già capitato con la moviola in campo che tra i canestri assegnò il suo primo scudetto italiano con l’instant replay già nel 2005. Sempre più avanti questi giganti. Il calcio insegue da anni il modello delche è molto diverso da quello Nba. Tanto che Andrea Agnelli è stato segnalato diverse volte a Barcellona nel quartier generale del. Vuole costruirsi un campionato europeo in cui le squadre migliori (che spesso sono anche le più ricche) siano sicure di partecipare. Vuole cancellare la meritocrazia, la qualificazione sul campo che è poi quella cosa che ha sui campionati europei lo stesso effetto delle bollicine nello spumante. Provate voi a berlo sgasato. Pur partendo da un concetto che pare inaccettabile e rischierebbe di troncare sul ...

