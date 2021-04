**Omofobia: nulla di fatto su ddl Zan, Ostellari chiede riunione Capigruppo maggioranza** (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Omofobia: nulla di fatto su ddl Zan, Ostellari chiede riunione Capigruppo maggioranza**... - XSWEETCREATVREX : @gaiaat91 ho letto in tl di unx tizix che accusa lou di omofobia ma non ci sto capendo nulla - alita31580584 : RT @antoniorunci: ... nessuno grida al fascismo, al razzismo, all'omofobia tanto da richiedere 'leggi razziali' con aggravanti di pena? so… - CristianPinotti : @90ordnasselA @SkySport Ma basta! Non si può più dire nulla! Razzismo, sessismo, omofobia, in ogni cosa che si dice… - giovanni_morici : RT @antoniorunci: ... nessuno grida al fascismo, al razzismo, all'omofobia tanto da richiedere 'leggi razziali' con aggravanti di pena? so… -