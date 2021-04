Non vi abbiamo chiesto noi di coprivi di debiti, la Superlega può sparire, altro che salvatori della patria (Di martedì 20 aprile 2021) “Dobbiamo salvare il calcio con la Superlega, cercheremo di partire il più presto possibile” così Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Superlega ha commentato la nascita del nuovo format calcistico. Dodici società che decidono di creare un giardino privato col proprio pallone, in cui solo chi è invitato può giocare. Perez ha parlato che qualcuno potrà entrare per meriti sportivi, ma che i 15 club fondatori (al momento ne mancano 3 resteranno tali) parteciperanno sempre alla competizione. Insomma il concetto è sempre lo stesso: il pallone è mio e ci gioco io. Come se per diritto divino quei 15 club dovessero avere la possibilità di competere e di dettare legge come e quando vogliono. Eppure Perez con la dichiarazione sul voler salvare il calcio si è presentato come una sorta di cavaliere senza macchia, quando invece di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) “Dobbiamo salvare il calcio con la, cercheremo di partire il più presto possibile” così Florentino Perez, presidente del Real Madrid eha commentato la nascita del nuovo format calcistico. Dodici società che decidono di creare un giardino privato col proprio pallone, in cui solo chi è invitato può giocare. Perez ha parlato che qualcuno potrà entrare per meriti sportivi, ma che i 15 club fondatori (al momento ne mancano 3 resteranno tali) parteciperanno sempre alla competizione. Insomma il concetto è sempre lo stesso: il pallone è mio e ci gioco io. Come se per diritto divino quei 15 club dovessero avere la possibilità di competere e di dettare legge come e quando vogliono. Eppure Perez con la dichiarazione sul voler salvare il calcio si è presentato come una sorta di cavaliere senza macchia, quando invece di ...

