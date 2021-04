Nicole Kidman sul divorzio da Tom Cruise disse: "Mi ci è voluto tempo per riprendermi" (Di martedì 20 aprile 2021) A proposito del suo divorzio con Tom Cruise, Nicole Kidman ha dichiarato durante un'intervista di People: "Ero ferita, mi ci è voluto tempo per riprendermi". Nicole Kidman rimase scioccata a causa del suo divorzio da Tom Cruise, il quale chiese all'attrice di separarsi a causa di alcune "differenze inconciliabili". Sebbene nessuna delle due parti abbia mai detto niente a proposito del motivo per cui si sono separati, si vocifera da anni che i contatti di Cruise con Scientology fossero la principale radice dei loro problemi. Durante un'intervista con People di qualche anno fa la Kidman ha ricordato lo scioccante divorzio e il dolore che ha provato in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) A proposito del suocon Tomha dichiarato durante un'intervista di People: "Ero ferita, mi ci èper".rimase scioccata a causa del suoda Tom, il quale chiese all'attrice di separarsi a causa di alcune "differenze inconciliabili". Sebbene nessuna delle due parti abbia mai detto niente a proposito del motivo per cui si sono separati, si vocifera da anni che i contatti dicon Scientology fossero la principale radice dei loro problemi. Durante un'intervista con People di qualche anno fa laha ricordato lo scioccantee il dolore che ha provato in ...

