Montero Remix: il piano di Lil Nas X (Di martedì 20 aprile 2021) Montero (Call Me By Your Name) è uno dei grandi successi dell'anno, amata e odiata a seconda dei circoli: ora Lil Nas X ha intenzione di impreziosirla con un Remix. In arrivo un i piani per un lavoro speciale, con ospiti speciali Montero: a quanto i Remix? Una rivoluzione queer moderna, la WAP del 2021. Lil Nas X ha scatenato una valanga culturale, l'ira dei conservatori e delle fasce cristiane più intolleranti. E ha conquistato un successo popolare senza pari, confermandosi ben più di una one hit wonder. Adesso che Montero (Call Me By Your Name) è uno dei successi pop-trap dell'anno, il cantante decide di premere al massimo sul suo pedale e rilasciare per essa un Remix. E i nomi sul piatto sono senza dubbio interessanti.

