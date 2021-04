Meteo Campania, la primavera non decolla: tornano le piogge (Di martedì 20 aprile 2021) Meteo Campania: il maltempo continuerà a farla da padrone per tutta la settimana, con piogge e temperature per nulla primaverili. Meteo Campania La primavera non decolla ancora: l’alta pressione latita e le perturbazioni atlantiche sono libere di condizionare negativamente il tempo sul nostro Paese. Nel corso della settimana fino al 25 aprile infatti saranno Leggi su 2anews (Di martedì 20 aprile 2021): il maltempo continuerà a farla da padrone per tutta la settimana, cone temperature per nulla primaverili.Lanonancora: l’alta pressione latita e le perturbazioni atlantiche sono libere di condizionare negativamente il tempo sul nostro Paese. Nel corso della settimana fino al 25 aprile infatti saranno

Advertising

antonellaa262 : Meteo Campania: il maltempo continuerà a farla da padrone per tutta la settimana, con piogge e temperature per null… - MeteoEuropa : #Meteo #Napoli #Italia: 13°C; Sereno o poco nuvoloso; Vento: 0 Km/h; - occhio_notizie : Le previsioni #meteo in #Campania - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO-Campania-meteo-sera-domenica La musica anni 80 solo su - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Lunedì 19/04/2021 ?? #AllertaGialla in Sicilia, Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicat… -