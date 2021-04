Luce e gas, arrivano gli aumenti ad aprile 2021: Ecco i trucchi per risparmiare (Di martedì 20 aprile 2021) Ad aprile sono arrivati nuovi aumenti per Luce e gas. Ecco alcuni trucchi per risparmiare sulla bolletta. Contatore della Luce – Getty ImagesIn questo delicato momento di profonda crisi economica gli italiani sono in difficoltà per tutte le spese di Luce e gas in arrivo. Ad aggravare la situazione, ci ha pensato ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha deciso di aumentare le bollette ad aprile 2021. Una vera e propria tegola sui cittadini, alcuni dei quali, a causa delle chiusure dovute ai decreti, sono stati costretti a chiudere le loro attività per oltre un mese, senza avere nessuna fonte di sostentamento. Come risparmiare sulle bollette di ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021) Adsono arrivati nuovipere gas.alcunipersulla bolletta. Contatore della– Getty ImagesIn questo delicato momento di profonda crisi economica gli italiani sono in difficoltà per tutte le spese die gas in arrivo. Ad aggravare la situazione, ci ha pensato ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha deciso di aumentare le bollette ad. Una vera e propria tegola sui cittadini, alcuni dei quali, a causa delle chiusure dovute ai decreti, sono stati costretti a chiudere le loro attività per oltre un mese, senza avere nessuna fonte di sostentamento. Comesulle bollette di ...

