Lucarelli: 'Superlega? Io la chiamo Supertruffa...' (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI - "La Superlega , o meglio Supertruffa come la chiamo io, è il calcio in mano agli strozzini. Io non mi abbonerò alle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI - "La, o megliocome laio, è il calcio in mano agli strozzini. Io non mi abbonerò alle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò ...

Advertising

FabioOffreda : RT @cn1926it: #Lucarelli: “La #Superlega è il calcio in mano agli strozzini. Non mi abbonerò alla pay tv, così la stroncherò subito” https:… - SCUtweet : —La #SuperLega o meglio 'Supertruffa' è il calcio in mano agli strozzini. Non mi abbonerò alle pay TV, farò la disd… - cn1926it : #Lucarelli: “La #Superlega è il calcio in mano agli strozzini. Non mi abbonerò alla pay tv, così la stroncherò subi… - Rancard_4 : RT @sportli26181512: Lucarelli: 'Superlega? Io la chiamo Supertruffa...': Il tecnico, fresco di promozione in B con la Ternana: 'E' il calc… - sportli26181512 : Lucarelli: 'Superlega? Io la chiamo Supertruffa...': Il tecnico, fresco di promozione in B con la Ternana: 'E' il c… -