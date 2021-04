L’Inter lascia la Superlega: «Non più interessati» (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dalL’Inter”. Lo riporta l’ANSA citando fonti del club nerazzurro alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del progetto. Anche L’Inter, quindi, è pronta a dire addio al progetto della Superlega che ormai pare indirizzato verso un totale naufragio. Dopo l’annuncio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il progetto dellaallo stato attuale non è più ritenuto di interesse dal”. Lo riporta l’ANSA citando fonti del club nerazzurro alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del progetto. Anche, quindi, è pronta a dire addio al progetto dellache ormai pare indirizzato verso un totale naufragio. Dopo l’annuncio L'articolo

