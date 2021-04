L' immunologa Viola apre al coprifuoco alle 23 | ' Non cambierebbe i contagi'

(Di martedì 20 aprile 2021) L'Antonellanon ne fa una questione di orari, insomma il virus non smette diare22, ora fissata per il, quindi per lei sarebbe possibile allungare tale orario ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : immunologa Viola

Così Antonelladell'università di Padova, interviene sui social promuovendo l'ipotesi in discussione nell'ambito dell'allentamento delle restrizioni anti - Covid. 'Sono piccoli ...L'Antonellanon è contraria e sui social scrive che 'spostare il coprifuoco di un'ora, alle 23, permetterebbe ai ristoratori che stanno investendo nelle strutture all'aperto di ...Per la professoressa invece un allungamento del coprifuoco potrebbe fare la differenza per i commercianti ed aiuterebbe la ripartenza ..."Spostare il coprifuoco di un’ora, alle 23, permetterebbe ai ristoratori che stanno investendo nelle strutture all’aperto di affrontare con maggiore fiducia la ripartenza. Così come aiuterebbe il mond ...