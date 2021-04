La Stampa: “Se la Uefa esclude i 12 club, Bayern e Psg potranno acquistare i giocatori a zero” (Di martedì 20 aprile 2021) Si profila una lunghissima battaglia in tribunale. Addirittura La Stampa ipotizza che in caso di esclusione dei club dalla Uefa, i calciatori che non vorranno aderire alla Superlega potrebbero liberarsi a parametro zero. Uefa, Federazioni e Leghe potrebbero accordarsi per dichiarare risolti i contratti dei calciatori dei 12 club ai fini dei loro ordinamenti. Così in teoria club come Psg e Bayern Monaco, rimasti fuori dalla Super Lega, potrebbero assicurarseli a parametro zero aprendo contenziosi infiniti. Oggi, chi vince la Champions League guadagna circa 100 milioni di euro, una cifra che nei piani dei club fondatori dovrebbe andare a tutti i partecipanti alla nuova competizione. Il conto è presto fatto: i diritti tv ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Si profila una lunghissima battaglia in tribunale. Addirittura Laipotizza che in caso di esclusione deidalla, i calciatori che non vorranno aderire alla Superlega potrebbero liberarsi a parametro, Federazioni e Leghe potrebbero accordarsi per dichiarare risolti i contratti dei calciatori dei 12ai fini dei loro ordinamenti. Così in teoriacome Psg eMonaco, rimasti fuori dalla Super Lega, potrebbero assicurarseli a parametroaprendo contenziosi infiniti. Oggi, chi vince la Champions League guadagna circa 100 milioni di euro, una cifra che nei piani deifondatori dovrebbe andare a tutti i partecipanti alla nuova competizione. Il conto è presto fatto: i diritti tv ...

