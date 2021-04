Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo aggredisce in diretta Vera Gemma: “Stai zitta! Zitta!” Interviene Massimiliano Rosolino (Di martedì 20 aprile 2021) Sembrava tanto tranquillo e invece il cromatologo Ubaldo Lanzo sta tirando fuori gli artigli sull’Isola dei Famosi, ma deve fare attenzione a non esagerare. Come accaduto nella puntata di ieri lunedì 19 aprile, quando il naufrago ha aggredito Vera Gemma dicendole: “Apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca**o di nessuno“. Ilary Blasi prima si è fatta una risata ma poi lo ha richiamato: “I termini.. abbiamo appena iniziato”. Ma Ubaldo non ne ha voluto sapere e ha cominciato a urlare: “Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non devi parlare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Sembrava tanto tranquillo e invece il cromatologosta tirando fuori gli artigli sull’dei, ma deve fare attenzione a non esagerare. Come accaduto nella puntata di ieri lunedì 19 aprile, quando il naufrago ha aggreditodicendole: “Apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca**o di nessuno“. Ilary Blasi prima si è fatta una risata ma poi lo ha richiamato: “I termini.. abbiamo appena iniziato”. Manon ne ha voluto sapere e ha cominciato a urlare: “, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro?Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non devi parlare ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - gf_commentary : Il calo sempre più netto dell'#isola e dei programmi affini (Daytime e #ilpuntoz in TV) è più che sacrosanto. Edizi… - Russo23Su : RT @Adele71514809: Buongiorno @tommaso_zorzi Ieri sei stato perfetto....migliore performance dalla prima puntata Un professionista all'alte… -