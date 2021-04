Isola dei Famosi 2021, news: eliminata Beatrice ma resta in gioco. Chi è in nomination? (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 aprile 2021 - Liti, bugie e lacrime. Ma anche sorrisi, abbracci e confidenze. Ecco gli ingredienti principali della d ecima puntata dell'Isola dei Famosi, il programma prodotto da ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 aprile- Liti, bugie e lacrime. Ma anche sorrisi, abbracci e confidenze. Ecco gli ingredienti principali della d ecima puntata dell'dei, il programma prodotto da ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - LSilente : @Sonia59804639 Isola dei conigli? - dani29273829 : @tommaso_zorzi Ma voi all’isola vedete quello che vediamo noi????? Comincio ad avere dei dubbi Tommy.. non deludermi.. -