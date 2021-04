Individuare dirigenti di alto profilo per il rilancio della filiera aerospaziale: intesa tra Dac e Federmanager Napoli (Di martedì 20 aprile 2021) E’ stato firmato un accordo di collaborazione tra il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) e Federmanager Napoli, la Federazione dei dirigenti Industriali di Napoli-Avellino-Benevento-Caserta. Scopo dell’accordo è diffondere e valorizzare le competenze manageriali quale elemento centrale e strategico per la competitività delle imprese; e metter a fattor comune per la filiera dell’aerospazio manager esperti con competenze certificate sui processi di impresa”. “Stiamo lavorando per la ripresa del settore aerospaziale preparandoci sin da ora alle sfide del post Covid – ha dichiarato il presidente del Dac Luigi Carrino -. Sappiamo quanto è importante l’incremento delle competenze manageriali per affrontare con il massino slancio competitivo mercati ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) E’ stato firmato un accordo di collaborazione tra il DistrettoCampania (Dac) e, la Federazione deiIndustriali di-Avellino-Benevento-Caserta. Scopo dell’accordo è diffondere e valorizzare le competenze manageriali quale elemento centrale e strategico per la competitività delle imprese; e metter a fattor comune per ladell’aerospazio manager esperti con competenze certificate sui processi di impresa”. “Stiamo lavorando per la ripresa del settorepreparandoci sin da ora alle sfide del post Covid – ha dichiarato il presidente del Dac Luigi Carrino -. Sappiamo quanto è importante l’incremento delle competenze manageriali per affrontare con il massino slancio competitivo mercati ...

