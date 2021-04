Il dt del Venezia sullo stop della Serie B | “Avremmo preferito giocare | ma ci adegueremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 aprile 2021) In seguito alla decisioneLega diB di fermare per due settimane il campionato cadetto, attraverso il Corriere del Veneto ha detto la sua il direttore dell’area tecnica del, Paolo Poggi: “Non avevamo una posizione granitica in merito. Prendiamo atto di quello che è stato deciso: tuttivoluto evitare uno stravolgimento simile, ma è stato deciso così e ci adeguiamo. Non credo, però, possa essere un vantaggio per recuperare gli infortunati,scendere in campo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.