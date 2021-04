Giorgia Meloni ora elogia Draghi: “È attento ai nostri temi” (Di martedì 20 aprile 2021) Giorgia Meloni divisa tra ruolo di opposizione e contatto con il centrodestra all’interno del governo. La leader di Fratelli d’Italia ha uno sguardo per Matteo Salvini e uno – ed è questa la novità – per il Mario Draghi. I sondaggi, che vedono FdI volare al 18 per cento, sembrano premiare la strategia di Giorgia Meloni che proprio ieri, come racconta nell’intervista al Corriere della Sera, ha incontrato Draghi nell’ambito del giro di consultazioni sul Recovery Plan che il premier tiene con i partiti. “A differenza di quanto succedeva con Conte – esordisce la Meloni – vediamo interesse per le nostre posizioni. È un passo in avanti che apprezziamo”. Draghi-mania? Dopo parole forti lanciate in più occasioni dagli scranni dell’opposizione, per la prima ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021)divisa tra ruolo di opposizione e contatto con il centrodestra all’interno del governo. La leader di Fratelli d’Italia ha uno sguardo per Matteo Salvini e uno – ed è questa la novità – per il Mario. I sondaggi, che vedono FdI volare al 18 per cento, sembrano premiare la strategia diche proprio ieri, come racconta nell’intervista al Corriere della Sera, ha incontratonell’ambito del giro di consultazioni sul Recovery Plan che il premier tiene con i partiti. “A differenza di quanto succedeva con Conte – esordisce la– vediamo interesse per le nostre posizioni. È un passo in avanti che apprezziamo”.-mania? Dopo parole forti lanciate in più occasioni dagli scranni dell’opposizione, per la prima ...

