Freccia Vallone 2021 | tutti gli italiani in gara Al via Diego Ulissi e Davide Formolo Ci sarà anche Fabio Aru

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Sedici azzurri sono pronti a lanciarsi verso il secondo appuntamento stagionale delle classiche delle Ardenne, ossia la, che andrà in scena domani, mercoledì 21 aprile. C’è grande attesa per il doppio super finale sul Mur de Huy pronto a regalare spettacolo. La classica belga prevede un tracciato di 193,6 km da Charleroi al Mur de Huy. Si articola con la Côte d’Yvoir come preambolo di giornata al chilometro 51,5. Dopo circa 25 km seguiranno velocemente la Côte de Thon, Côte de Groynne, Côte de Haut-Bois e la Côte de Gives. Si entrerà dunque nel circuito finale, da ripetere per ben due volte, esattamente al chilometro 122,2. Al primo passaggio sulla linea del traguardo del Mur de Huy mranno 63 chilometri. Andrà dunque affrontata una doppia sequenza tra Côte d’Ereffe e Côte du chemin des ...