Final Fantasy XVI e non solo | Square Enix ha in programma annunci per l' E3 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo un anno di pausa forzata nel 2020, l'E3 tornerà come evento digitale quest'anno a giugno. Microsoft, Nintendo, Take-Two, Ubisoft, Capcom, Warner Bros e altri sono stati confermati per far parte dell'evento, ma alcuni grandi nomi mancano alla lista. Uno di questi è, ma anche se non sembra che l'azienda trasmetterà una propria conferenza, ha comunqueda rivelare. In una recente intervista con Nikkei Cross Trend, il presidente diYosuke Matsuda ha detto cheha indiare i suoi prossimi progetti all'E3 di giugno. Leggi altro...

"Abbiamo pubblicato Outriders il primo aprile, NieR Replicant verrà rilasciato sempre questo mese e in più abbiamoVII Remake Intergrade che uscirà a giugno". A questo recap delle ...Inoltre,VII Remake Intergrade verrà lanciato a giugno. Square Enix non era presente nell'elenco dei partner confermati dall 'ESA quando ha fornito i primi dettagli dell'evento, all'...Il Presidente di Square Enix afferma che la compagnia guarda con interesse all'E3 di giugno per un nuovo annuncio.I videogiochi parlano spesso del viaggio, ma non sempre mettono il viaggio al centro come fanno Days Gone, Death Stranding e The Wind Waker.