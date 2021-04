Ferrari | informativa su azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato sul MTA e sul NYSE, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di, dal 12 al 16 aprile 2021, un totale di 38.508ordinarie al prezzo medio unitario di 175,3699 euro, per un controvalore pari a 6.753.142,43 euro. Dall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto didell’11 marzo 2021 fino al 16 aprile 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 24.062.888,44 euro per n. 139.782ordinarie acquistate sul MTA• 2.829.445,63 USD (2.375.650,39 euro) per n. 13.558ordinarie acquistate sul NYSE Al 16 aprile 2021deteneva pertanto 9.065.851ordinarie ...