Facebook contro Clubhouse, in arrivo i Live Audio Rooms: i dettagli (Di martedì 20 aprile 2021) Facebook contro Clubhouse, il social network fondato da Mark Zuckerberg introduce i Live Audio Rooms e i Podcast: ecco tutti i dettagli Facebook – Getty ImagesAnche Facebook si pone come diretto competitors di Clubhouse e lo fa tramite l'introduzione dei Live Audio Rooms. In un primo momento, la novità, sarà riservata ad un numero esiguo di utenti per effettuare i test di rito. Il debutto globale è stato previsto per il periodo estivo. I Live Audio Rooms, saranno delle proprio e vere stanze virtuali dove i creatori avranno la possibilità di accettare o meno gli altri utenti. Inoltre avranno la ...

