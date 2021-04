(Di martedì 20 aprile 2021) Èa 93 annidi Jimmy. Fu un politico della vecchia scuola, contrario alla spettacolarizzazione dei personaggi e delle idee. Gli Stati Uniti piangono la scomparsa dia 93 anni. Si tratta di un uomo che ha fatto la storia comedurante la presidenza di Jimmy. Usa,: fudi Jimmyè stato uno degli ultimi politici duri e puri degli Stati Uniti ma non solo. Un uomo che ha sempre separato la politica dalla vita privata e non ha mai portato le sue vicende ...

Advertising

repubblica : Usa, è morto Walter Mondale: l'ex vice di Jimmy Carter aveva 93 anni - news_mondo_h24 : È morto Walter Mondale, fu vicepresidente di Carter - CorriereQ : Usa: è morto Walter Mondale, il vicepresidente di Carter - fisco24_info : Usa: è morto Walter Mondale, il vicepresidente di Carter - statodelsud : Usa, Walter Mondale è morto a 93 anni. Fu ex vicepresidente accanto a Jimmy Carter -

Ultime Notizie dalla rete : morto Walter

Vicepresidente con Jimmy Carter e candidato presidente per i democratici nel 1984,Mondale, scomparso a 93 anni a Ceylon, Minnesota, resterà per gli Americani l'uomo discreto della politica pre - show, quello che rifiutò di mischiare vita privata e politica, e trasformare le ...L'ex vicepresidente statunitenseMondaleall'et di 93 anni. Lo riportano i media americani. Mondale stato il vicepresidente di Jimmy Carter dal 1977 al 1981. Nel 1984 tent la corsa alla Casa Bianca ma perse contro Ronald ...Sotto l'amministrazione Clinton fu ambasciatore in Giappone Walter Frederick 'Fritz' Mondale è morto all'età di 93 anni. L'ex vicepresidente americano che rivestì l'incarico di vice nell'amministrazio ...È morto a 93 anni il politico americano Walter Mondale, vicepresidente degli Stati Uniti dal 1977 e il 1981, quando era presidente Jimmy Carter. Alle elezioni però aveva perso in maniera netta contro ...