Draghi: “Non eravamo pronti ad affrontare il Covid. Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari, non si sa quanto durerà la pandemia” (Di martedì 20 aprile 2021) “La pandemia Covid ha causato più di tre milioni di vittime nel mondo e imposto un costo elevato alle nostre economie. Lo scorso anno l’output globale ha sofferto la contrazione più profonda dalla seconda guerra mondiale colpendo sia le economie avanzate che i mercati emergenti”. Comincia così un videomessaggio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, realizzato per introdurre il webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, tenuto con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. “La maggior parte di noi non era pronta ad affrontare una crisi sanitaria di tale impatto – aggiunge il premier – Ci mancava la capacità di rilevare la pandemia attraverso un sistema di allerta precoce. I nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Laha causato più di tre milioni di vittime nel mondo e imposto un costo elevato alle nostre economie. Lo scorso anno l’output globale ha sofferto la contrazione più profonda dalla seconda guerra mondiale colpendo sia le economie avanzate che i mercati emergenti”. Comincia così un videomessaggio del presidente del Consiglio, Mario, realizzato per introdurre il webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, tenuto con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. “La maggior parte di noi non era pronta aduna crisia di tale impatto – aggiunge il premier – Ci mancava la capacità di rilevare laattraverso un sistema di allerta precoce. I nostri ...

