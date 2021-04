Diletta Leotta, tapiro per la fine della relazione con Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro per la fine della relazione con Can Yaman tapiro d’oro per Diletta Leotta. La conduttrice ha ricevuto il noto riconoscimento di Striscia La Notizia per le voci sulla presunta crisi con Can Yaman che avrebbe portato alla rottura. Raggiunta da Valerio Staffelli fuori dallo stadio San Siro di Milano, ha accettato il sesto tapiro ma ha replicato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business“. Nessuna crisi, quindi ma al contrario, il matrimonio si farà. Quella tra ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021)riceve ild’oro per lacon Cand’oro per. La conduttrice ha ricevuto il noto riconoscimento di Striscia La Notizia per le voci sulla presunta crisi con Canche avrebbe portato alla rottura. Raggiunta da Valerio Staffelli fuori dallo stadio San Siro di Milano, ha accettato il sestoma ha replicato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business“. Nessuna crisi, quindi ma al contrario, il matrimonio si farà. Quella tra ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - RosalbaRosa61 : RT @Mary96231807: Speriamo bene...@DilettaLeotta @striscialanotizia smentisce la rottura con Can Yaman non perdete striscia questa sera...… - MLatamak : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA: IL MATRIMONIO CON CAN YAMAN NON È SALTATO! SI È TOLTO DAI SOCIAL PER UN MOTIVO - DietrolaNotizia : Diletta Leotta riceve Tapiro d'Oro a Striscia La Notizia - Novella_2000 : Diletta Leotta spiega perché Can Yaman si è cancellato da Instagram -