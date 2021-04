Covid: Fontana, ‘se numeri continuano così Lombardia in zona gialla’ (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – “I numeri stanno gradualmente migliorando e se le cose dovessero continuare così credo proprio di sì”, la Lombardia può tornare ‘gialla’. “E’ sempre difficile ipotecare il futuro ma se la situazione odierna dovesse proseguire ci sono buone probabilità di ritornare gialli”. così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della possibilità che la Lombardia lunedì prossimi possa tornare in zona gialla. In generale, si è pronti per ripartire. “Si è fatto tutto quello che si doveva fare, siamo pronti a dare una spinta, ma la ripartenza definitiva arriva se la campagna vaccinale può proseguire secondo i progetti e le prospettive date”, conviene a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – “Istanno gradualmente migliorando e se le cose dovessero continuarecredo proprio di sì”, lapuò tornare ‘. “E’ sempre difficile ipotecare il futuro ma se la situazione odierna dovesse proseguire ci sono buone probabilità di ritornare gialli”.il presidente della, Attilio, a proposito della possibilità che lalunedì prossimi possa tornare ingialla. In generale, si è pronti per ripartire. “Si è fatto tutto quello che si doveva fare, siamo pronti a dare una spinta, ma la ripartenza definitiva arriva se la campagna vaccinale può proseguire secondo i progetti e le prospettive date”, conviene a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

