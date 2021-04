Covid: da cibi a lattice, anche allergici possono vaccinarsi, studio (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos Salute) - anche le persone con gravi allergie ad alimenti, farmaci orali, lattice, punture di api o veleno, possono fare il vaccino anti-Covid in sicurezza. E' la conclusione a cui è approdato un team di esperti del Massachusetts General Hospital (Mgh) che ha raccolto e messo sotto la lente le informazioni relative a possibili reazioni allergiche post iniezione scudo - "casi che restano estremamente rari", puntualizzano - per capire come ridurre i rischi e stringere il cerchio sulle persone a cui va riservata una valutazione più approfondita prima della vaccinazione. Le ultime scoperte del gruppo sono pubblicate sul 'Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice'. Nel mirino degli esperti resta un singolo ingrediente dei vaccini esaminati: il "glicole polietilenico". "Solo alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos Salute) -le persone con gravi allergie ad alimenti, farmaci orali,, punture di api o veleno,fare il vaccino anti-in sicurezza. E' la conclusione a cui è approdato un team di esperti del Massachusetts General Hospital (Mgh) che ha raccolto e messo sotto la lente le informazioni relative a possibili reazioni allergiche post iniezione scudo - "casi che restano estremamente rari", puntualizzano - per capire come ridurre i rischi e stringere il cerchio sulle persone a cui va riservata una valutazione più approfondita prima della vaccinazione. Le ultime scoperte del gruppo sono pubblicate sul 'Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice'. Nel mirino degli esperti resta un singolo ingrediente dei vaccini esaminati: il "glicole polietilenico". "Solo alle ...

