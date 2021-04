Covid | bozza dl | pass verde vale 6 mesi per guariti e vaccinati | 48 ore con test

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - C'è anche ilnormato dal dl che arriverà domani sul tavolo del Cdm per iniziare il percorso delle riaperture. Il provvedimento prevede la validità di 6per, solo 48 ore per chi si è sottoposto a unmolecolare o antigenico rapido e avrà validità, c'è scritto nelladel decreto, in tutti gli Stati membri. Il certificatopotrà essere presentato in formato cartaceo o digitale, prevede inoltre il dl che norma ilall'articolo 10.

Le scuole superiori potranno adottare 'forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica' affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza 'ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%' ...E' quanto prevede ladi decreto legge. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e avrà una validità di sei mesi per i vaccinati e per chi risulta essere guarito dal: per chi ...le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio ...GENOVA - E' uscita la bozza del nuovo Decreto legge che approderà nelle prossime ore nel consiglio dei ministri e che sarà valido fino al 31 luglio. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti ...